КТК должен выйти на полную мощность работы после 25 октября – Акчулаков

Все три выносных причала на Каспийском трубопроводном консорциуме должны заработать после 25 октября, сообщил в пятницу ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков.

«По КТК вы ситуацию знаете, эта тема стала актуальной и популярной в последнее время. Вопрос ремонта – это вопрос конца этого месяца. Все необходимое находится там, работы уже ведутся. Недели полторы назад был один нюанс, связанный с недостаточным количеством водолазного оборудования, потому что это все находится под водой. К концу октября, после 25 числа, дополнительные ВПУ будут запущены», - сообщил Акчулаков.

Глава Минэнерго подчеркнул, что КТК работает уже 20 лет, и в агрессивной морской среде ремонты проводили, однако «у каждого оборудования есть какой-то предел, чисто механический».

«Поэтому, может быть, совпадение, что именно в этом году все это (выход из строя оборудования – В.) начало происходить. Но полностью эти работы ведутся. КТК в принципе в этом году на длительные сроки не останавливался», - добавил министр.

Кроме того, напомнил он, для Казахстана достаточно, что на трубопроводе работает один причал, через который страна может качать весь объем экспортируемой нефти.

На Каспийском трубопроводном консорциуме в августе вновь была приостановлена отгрузка нефти через два выносных причальных устройства из-за появления трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести на ВПУ-1 и ВПУ-2. Погрузочные операции временно производятся только через ВПУ-3.