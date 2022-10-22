Евросоюз намерен ежемесячно выделять Украине помощь в размере 1,5 млрд евро

Евросоюз в 2023 году будет ежемесячно выделять Украине помощь в размере 1,5 млрд евро, пока страна вынуждена отражать российскую военную агрессию, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по результатам второго дня саммита с участием лидеров 27 стран ЕС.

За этот год Киев уже получил от Евросоюза 19 млрд евро. Глава Еврокомиссии отметила, что для Украины очень важно и в будущем иметь стабильный приток средств. Киев же оценивает свои потребности на основные нужды ежемесячно в 3-4 млрд евро. Ожидается, что остальные средства смогут предоставить США и различные международные организации.

Председательствующий на саммите глава Совета Европы Шарль Мишель в свою очередь сообщил, что Евросоюз планирует использовать замороженные в связи с санкциями российские активы для восстановления Украины.