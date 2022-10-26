Полномочия депутата мажилиса Айбека Паяева прекращены досрочно

«Депутат мажилиса парламента РК Паяев подал заявление о прекращении полномочий депутата. В этой связи Центральная избирательная комиссия РК (…) вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента РК», - сказал член ЦИК Шавхат Утемисов на заседании мажилиса в среду.

Депутаты проголосовали за прекращение его полномочий. Принято соответствующее постановление.

Айбек Паяев был депутатом VII созыва мажилиса с января 2021 года, являлся членом комитета по финансам и бюджету, избран по партийному списку Народной партии Казахстана.