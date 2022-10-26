Казахстан займет у Международного банка реконструкции и развития 345,7 млн евро на покрытие дефицита бюджета

Правительство Казахстана займет у Международного банка реконструкции и развития 345,7 млн евро на покрытие дефицита бюджета. Соответствующий законопроект «О ратификации Соглашения о займе (заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития», в среду на пленарном заседании одобрил мажилис, сообщает «Казинформ» .

Как пояснил заместитель премьер-министр – министр финансов Ерулан Жамаубаев, в соответствии с указом президента от 2 июля текущего года 24 августа было подписано соглашение о займе на сумму 345,7 млн евро.

«Заем в полном объеме будет направлен на финансирование дефицита бюджета. Средства займа позволят поддержать принятые расходы бюджета, в том числе направленные на социальные и другие приоритетные цели государства. Заем предоставляется Республике Казахстан со сроком погашения 11,5 лет», – сказал Жамаубаев, представляя законопроект.

По его словам, обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашении о займе.

Министр сообщил, отвечая на вопросы депутатов, что в текущем году дефицит бюджета составляет 3,3% к ВВП, или около 3 трлн тенге. С учетом необходимости обслуживания и погашения прежних долгов, необходимо привлечь с рынка около 4 трлн тенге. При этом около 75% необходимых средств уже привлечено с внутреннего рынка. Но внутренний рынок Казахстана «неглубокий», кроме того, эти займы – всего на 2-3 года, отметил Жамаубаев, то есть уже через 2этот период правительству придется погашать большой объем долга. Поэтому необходимо диверсифицировать задолженность. А заем МБРР, по словам министра, является достаточно долгосрочным, и даже при определенных валютных рисках – достаточно привлекателен.

Ставка по данному займу не превышает 2,5%, тогда как на международных рынках ставки растут и составляют по аналогичным по срокам займам 4-5% годовых, добавил он.