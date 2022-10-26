В Казахстане намолочено 21,8 млн тонн зерна и зернобобовых – МСХ

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева. Глава МСХ сообщил, что в Казахстане – один из самых высоких показателей урожая зерновых за последние 10 лет, и заверил, что страна полностью обеспечена основными видами сельхозпродукции.

Отчитываясь об основных итогах развития отрасли за девять месяцев текущего года, Карашукеев сообщил, что объем валовой продукции увеличился на 6,9 % и достиг 6,8 трлн тенге. Намолочено 21,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что является одним из самых высоких показателей за последние 10 лет. По словам министра, страна полностью обеспечена основными видами сельскохозяйственной продукции, входящими в потребительскую корзину.

Также министр проинформировал, что государству возвращено более 5 млн гектаров земель, которые в основном передаются для решения проблемы нехватки пастбищных угодий. По итогам проведенных проверок землепользователи приступили к освоению 1,8 млн гектаров ранее неиспользуемых земель.

Наряду с этим Карашукеев сообщил о принятых комплексных мерах по реформированию системы ветеринарии.

В завершение встречи Токаев поставил ряд задач по цифровизации аграрного сектора, совершенствованию механизма субсидирования, а также усилению мер господдержки сельхозтоваропроизводителей.