Стоимость сделки составила $44 млрд
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Илон Маск закрыл сделку по приобретению Twitter и возглавил компанию
фото Reuters

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск закрыл сделку по приобретению социальной сети Twitter за $44 млрд и возглавил компанию, сообщает Русская служба ВВС.

Генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули руководство компании. Однако Маск будет исполнять обязанности главы компании до тех пор, пока не подберет новое руководство.

Сделка по приобретению Twitter должна была быть закрыта до пятницы, иначе бы Маска ждало судебное разбирательство. В четверг несколько банков начали перечислять средства для финансирования сделки.

Илон Маск ранее обещал ослабить правила модерации контента и снять блокировки, в том числе, с бывшего президента США Дональда Трампа.

В апреле Маск стал крупнейшим акционером Twitter, выкупив сразу 9,1% акций компании за $2,64 млрд. После этого бизнесмен заявил, что готов выкупить оставшиеся акции. Однако в июле Маск передумал, заявив, что компания не предоставила ему подробной информации о фейковых аккаунтах, существующих на платформе. В Twitter в свою очередь заявили о намерении судиться с бизнесменом, но в начале октября Маск снова выразил готовность выкупить контрольный пакет акций за $44 млрд.

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