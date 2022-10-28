Власти Кыргызстана усилили контроль и цензуру СМИ, заявили в HRW

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) сегодня выпустила заявление , в котором говорится, что власти Кыргызстана активизировали усилия по контролю и цензуре СМИ.

26 октября по поручению правительства в Кыргызстане заблокировали на два месяца сайты «Азаттык-медиа», кыргызской службы Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», из-за видео о пограничном конфликте между Кыргызстаном и Таджикистаном. Приказ был основан на законе о защите от ложной информации, принятом в августе прошлого года. Власти утверждают, что в видео использовались разжигающие ненависть высказывания и ложная информация о том, что Кыргызстан напал на Таджикистан.

Исследователь Human Rights Watch по Центральной Азии Сыйнат Султаналиева отмечает, что стандартная журналистская практика — предоставлять информацию с обеих сторон конфликта, и блокировка медиа – «это вопиющая попытка контролировать и подвергать цензуре независимую журналистику в Кыргызстане в нарушение международных обязательств страны в области прав человека, особенно в отношении свободы выражения мнений и свободы СМИ».

13 октября у офиса «Азаттык» состоялся протест с требованием закрыть СМИ, также с подобной инициативой выступила депутат парламента Кыргызстана Надира Нарматова, призывающая людей подписать петицию с призывом закрыть «Азаттык-медиа» и два другие СМИ – Kloop и Kaktus.Media. 14 октября открытое письмо, подписанное 70 общественными деятелями, призвало закрыть эти организации, утверждая, что они финансируются из-за рубежа и действуют против национальных интересов страны.

В сентябре в Кыргызстане администрация президента представила на всеобщее обсуждение проект поправок в закон о СМИ, предусматривающий меры наказания за «злоупотребление свободой слова» (статья 4). В частности, действия, которые представляют собой это «злоупотребление свободой слова», будут включать отправку «подсознательных сообщений», упоминание любой организации, которая была юридически ликвидирована или деятельность которой запрещена в Кыргызстане, распространение любой информации, запрещенной законом. Кроме этого, повысятся требования к регистрации базирующихся и финансируемых из-за рубежа СМИ, включая определение их основных тематических интересов и источников финансирования. Медиа-эксперты считают, что поправки схожи с российским законом о СМИ, и обеспокоены тем, что этот закон будет использован для ликвидации СМИ, критикующих власть.

27 октября десятки представителей медиасообщества Кыргызстана обратились к правительству Кыргызстана с призывом немедленно прекратить любое давление на свободу слова и свободу СМИ и отменить закон о защите от ложной информации.

«Кыргызстан должен поддерживать, а не подрывать независимые СМИ. Власти должны немедленно прекратить свои попытки контролировать это фундаментальное право человека, отозвав предложенные поправки и подтвердить свое обязательство уважать все свободы и права человека в стране», - заявила Султаналиева

В организации также напомнили, что Минкультуры ранее уже блокировало сайт газеты ResPublica, а в июне предпринимало попытки заблокировать сайт издания 24.kg по анонимной жалобе на ложную информацию.