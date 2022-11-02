Планшеты будут дополнением, а не заменой учебников – Минпросвещения

Электронные планшеты, которые будут предоставлены учащимся школ, дадут дополнительные возможности для обучения и помогут решить проблему с тяжестью школьных рюкзаков, но не заменят традиционные учебники, заявили в министерстве просвещения.

«Совместно с МЦРИАП планируем обеспечить учащихся электронными устройствами. Если по каким-либо причинам ребенок не захочет пользоваться планшетами, то он, как и всегда, может пользоваться традиционными учебниками и доступом к образовательным ресурсам из стационарных устройств. То есть планшеты – не замена учебников, это дополнительный ресурс для обучения. Выбор остается за родителями и школьниками», - отметил вице-министр просвещения Айбат Ильясов.

В министерстве отмечают, что на планшетах будут установлены электронные дневники, учебники и цифровые образовательные ресурсы. Соответственно, у детей появится дополнительный доступ к цифровым урокам, тренажерам, заданиям. Если же школьник не захочет использовать планшет, то он имеет право пользоваться только традиционными учебниками.

Вице-министр просвещения также сообщил, что для регионов со слабым покрытием интернета будет предусмотрена возможность офлайн использования с загруженным контентом: цифровыми уроками, заданиями, образовательными ресурсами и учебниками.

Накануне глава министерства цифрового развития Багдат Мусин для решения проблем тяжелых рюкзаков предложил в 2023 году обеспечить более 400 тыс. первоклассников планшетами. Но для этого необходимо запустить сборочное производство планшетов в Казахстане.

«Как было отмечено Асхатом Канатовичем (Аймагамбетовым, министром просвещения – В.), в качестве комплексной меры по решению проблемы тяжелых рюкзаков, а также повышения уровня цифровизации в школах предлагается использовать планшеты. Планшеты будут использоваться в качестве цифровых учебников, а также инструмента для доступа к онлайн образовательным ресурсам из дома… Наше предложение – в 2023 году обеспечить более 400 тыс. первоклассников планшетами через механизм сервисной модели», - сказал Мусин.

Среди основных преимуществ такого механизма он назвал снижение нагрузки на бюджет за счет аренды оборудования и возможность удаленного доступа к планшету для обновления списка разрешенных для детей онлайн-ресурсов. А для снижения зависимости от зарубежного производства, данный механизм, по словам главы ведомства, будет доступен лишь отечественным производителям.

Локализацию производства предлагается разбить на три этапа. На первом – организовать сборочное производство планшетов в 2023 году, на втором этапе, по его словам, нужна синергия с вузами и колледжами для обучения новых специалистов, а третий этап должен включать в себя совокупность R&D работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании планшетов. Для последующего внедрения проекта глава Минцифры заявил, что до 15 ноября необходимо утвердить основные требования к планшетам, в том числе, список «белых» сайтов для доступа в интернет, определить ежегодный механизм закупа и передачи планшетов ученикам, до 1 декабря – проработать вопрос финансирования по приобретению планшетов по сервисной модели, определить механизм распределения услуги по обеспечению школ интернетом между операторами связи с учетом покрытия сети, а также обеспечить сервисное обслуживание для бесперебойной работы планшетов и интернета.