Законотворческий процесс парламента Казахстана изменится с начала 2023 года

С января 2023 года в парламенте Казахстана изменится законотворческий процесс – эта норма заложена в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года», который в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат. Кроме того, документом сокращается президентская квота в сенате и меняется порядок формирования мажилиса.

«В Конституционный закон “О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов” включены нормы по изменению порядка формирования сената. Так, президентская квота сокращается до 10 мандатов, в том числе пять депутатов сената назначаются президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Изменяется порядок формирования мажилиса. Теперь 69 депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, 29 – по одномандатным территориальным избирательным округам. Исключается квота Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе», - перечислил нововведения сенатор Владимир Волков.

Кроме того, предусмотрены основания для лишения депутата мажилиса его мандата, в том числе отзыв по инициативе избирателей для депутатов, избранных по одномандатным округам.

«С 1 января 2023 года изменяется законотворческий процесс в парламенте. Теперь мажилис принимает законы, а сенат одобряет их. При этом предусмотрен механизм сдержек и противовесов между палатами. Изменения и дополнения в Конституцию РК, проекты конституционных законов, а также законы, объявленные президентом приоритетными, будут рассматриваться на совместных заседаниях палат», - добавил депутат.

Вместе с тем в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» вносятся поправки, направленные на законодательное регулирование положений по избранию депутатов мажилиса и маслихатов по мажоритарной системе. Таким образом, мажилис будет формироваться как по партийным спискам – на 70%, так и по одномандатным округам – 30%. Маслихаты областей – на 50% по партийным спискам, на 50% – по одномандатным округам. А маслихаты районов – полностью по одномандатным округам. Законопроектом предлагается поэтапная выборность акимов районов и городов областного значения, в пилотном режиме это норма заработает с 1 января 2023 года.

Еще ряд поправок в Конституционный закон «О Правительстве Республики Казахстан» касаются наделения правительства компетенцией по принятию временных актов, имеющих силу закона, для оперативного реагирования на кризисные ситуации. Эти нормы вступят в силу с 1 января 2023 года. В Конституционном законе «О республиканском референдуме» предусмотрены поправки, что положения касательно срока полномочий президента без права на переизбрание не могут быть предметом референдума. А в Конституционный закон «О государственных символах Республики Казахстан» вносятся поправки, связанные с разработкой проекта Конституционного закона «О Конституционном Суде Республики Казахстан» и с переименованием должности «государственный секретарь» в «государственный советник».