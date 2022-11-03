Air Astana возобновляет прямые рейсы в Пекин с 22 ноября

С 22 ноября авиакомпания Air Astana возобновляет рейсы из Алматы в Пекин. Однако из-за жестких ковидных ограничений в Китае пассажиры должны будут подтвердить свой безопасный статус, а по прибытии в Пекин оставаться на карантине 10 дней, сообщили в четверг в пресс-службе перевозчика.

«С 22 ноября Air Astana восстанавливает регулярное авиасообщение из Алматы в столицу Китайской Народной Республики – Пекин. Рейсы будут выполняться на комфортабельном авиалайнере Airbus A321 LR один раз в неделю по вторникам», - говорится в сообщении.

При этом все пассажиры, в том числе транзитные, обязаны будут получить «зеленый» код здоровья в посольстве КНР или в генеральном консульстве в Алматы. Для этого необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста за 24 и 48 часов до вылета, сделанного в двух разных лабораториях. Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала. Этот «зеленый» код пассажиры должны предъявить сотруднику авиакомпании в мобильном приложении, так как скриншоты приниматься не будут. Кроме того, все пассажиры, направляющиеся в Пекин, будут проходить 10-дневный карантин по прилету.

«Некоторые особые категории пассажиров и багажа не могут быть приняты на рейс в/из Пекина, в связи с требованиями китайских властей», - добавили в пресс-службе авиаперевозчика.

Напомним, «Air Astana» начала выполнять рейсы в Пекин в 2002 году, однако из-за пандемии коронавируса авиасообщение было прекращено в 2020 году.