За месяц в Казахстане зарегистрировано свыше 520 случаев гриппа – Минздрав

С начала эпидемиологического сезона в Казахстане – с 1 октября – зарегистрировано более 764 тыс. случаев ОРВИ и 521 лабораторно подтвержденный случай гриппа, заявила в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Роза Кожапова.

«С начала текущего эпидсезона зарегистрировано 764 247 случаев ОРВИ. Заболеваемость в республике на уровне аналогичного периода прошлого года. Зарегистрирован 521 лабораторно подтвержденный случай гриппа», - сообщила Кожапова.

По ее данным, примерно 62% заболевших гриппом получают лечение в условиях стационара. А из всего числа только четыре человека были вакцинированы.

«В текущем году на бюджетные средства закуплено 2,3 млн доз вакцины “ГРИППОЛ +”, производства Россия. Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. Это позволит охватить 12% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ – не менее 10%», - отметила руководитель управления.

Она также добавила, что по требованиям главного государственного санитарного врача, в случае если в одном классе заболеют от 20 до 30% детей в один инкубационный период, то для них будет отменена кабинетная система. Если же в одном классе заболеют одновременно больше 30% детей, то их переведут на дистанционный формат обучения.