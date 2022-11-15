Почти 300 млрд тенге из республиканского бюджета не освоено госорганами по итогам десяти месяцев – Минфин

По итогам десяти месяцев государственные органы не освоили 278 млрд тенге, выделенных из республиканского бюджета, сообщил во вторник в ходе заседания правительства первый заместитель премьер-министра – министр финансов Еруслан Жамаубаев.

«Расходы государственного бюджета исполнены на 96,7%, республиканского – на 98%, местных бюджетов – на 94%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 14,5 трлн тенге. Неисполнение составило 295 млрд тенге, из них 17 млрд тенге – экономия. Не освоено 278 млрд тенге», - сказал Жамаубаев.

Наиболее крупные суммы неосвоения, по его данным, сложились в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и просвещения. Среди основных причин министр назвал технические проблемы в информационных системах казначейства, длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, длительное проведение процедур заключения договоров и дополнительных соглашений.

Что касается расходов местных бюджетов, то они составили 8,1 трлн тенге. Вместе с тем не исполнено 520 млрд тенге.

Кроме того, в текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 трлн тенге. На 1 ноября им выделено 2,6 трлн тенге, освоено из них 94,1%, не исполнено – 150 млрд тенге, в том числе экономия – 16 млрд тенге, не освоено 134 млрд тенге. Наибольшее неосвоение, отметил Жамаубаев, сложилось в Астане, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.