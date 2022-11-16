«Мы должны перезагрузить систему общественных ценностей» — Токаев

Выступая перед общественностью Алматы, президент отметил, что ему нравится, что многие молодые люди сегодня не ждут помощи от государства, а наоборот хотят сами быть полезными для своей страны. Он заметил, что Казахстан социальное государство и всегда будет поддерживать граждан, особенно социально уязвимых, «но перекладывать ответственность за собственное благополучие на государство или общество нельзя»: «Государство не может взять каждого за руку и отвести учиться или устроить на работу. Ни в одной стране такого нет. Одна крупная зарубежная нефтегазовая компания специально выделила 1000 мест для наших граждан для работы вахтовым методом с достойной зарплатой. К сожалению, 50 человек откликнулись на это предложение. Причина очень проста – никто не хочет куда-то ехать на работу. А в это время жители многих других государств без колебаний едут в глубинку или за рубеж, где берутся за любую работу. Да что говорить, некоторым регионам государство выделяет специальные гранты для обучения в центральных вузах страны. Из 10 тысяч использовано меньше четверти грантов. Государство предоставляет гражданам и работу, и гранты, нужно просто использовать эти возможности. Если мы хотим быть сильной и успешной нацией, то должны перезагрузить систему общественных ценностей, взрастить новое поколение трудолюбивых и целеустремленных людей. В мире наступает новая эпоха жесточайшей конкуренции. И прежде всего, это конкуренция человеческого капитала. В этой гонке смогут выиграть только те народы, которые сделают ставку на созидание и упорный труд».