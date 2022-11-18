Более тысячи случаев гриппа зарегистрировано в Казахстане с начала эпидсезона

С начала эпидсезона в Казахстане зарегистрировано более одного миллиона случаев ОРВИ и более одной тысячи случаев гриппа, сообщила в пятницу в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

«С 1 октября – более 1 млн случаев ОРВИ. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в принципе заболеваемость на одном уровне. Что касается гриппа, на сегодня лабораторной подтверждено более тысячи случаев гриппа. При этом нужно отметить, что в этом эпидсезоне циркуляция вирусов гриппа началась раньше, чем обычно», - сообщила Есмагамбетова.

Она отметила, что в Казахстане циркулируют типы гриппа «А» и «В», а генотипирование показало, что вирусы гриппа аналогичны тем, которые сегодня применяются для вакцинации в Казахстане.

Отметим, что 3 ноября в Минздраве сообщали, что с 1 октября зарегистрировано 764 247 случаев ОРВИ и 521 случай гриппа.