В Акмолинской области произошел взрыв в школьной котельной

При взрыве котельной в школе №3 имени Ташенова в поселке Аршалы в Акмолинской области пострадали три человека, сообщает КазТАГ .

По информации акима Аршалынского района Мурата Балпана, пострадали кочегары.

«Экстренные меры принимаем, будем подключать к другой котельной, сейчас в онлайн режиме обучаются», - отметил аким.

По информации очевидцев, взрыв произошел около часа дня в котельной, расположенной рядом со школой. Кочегаров пришлось извлекать из-под завалов. А на видео, распространяемом в сети, видно, что в здании школы повреждены стекла. Среди школьников пострадавших нет.

По информации пресс-службы управления образования региона, создан оперативный штаб под председательством первого заместителя акима Акмолинской области, на место происшествия выехал руководитель управления образования.

«Сейчас принимаются оперативные меры по устранению последствий и подачи тепла. Никто из детей не пострадал, они переведены на дистанционное обучение. В регионе будет проведена проверка всех котельных в школах», - заверили в управлении.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, а после проверки виновные в «упущениях» понесут ответственность за случившееся, добавили в ведомстве.