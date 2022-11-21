Токаев о президентских выборах 2022 года: «Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории»

Президентская кампания 2022 года останется в истории Казахстана: эти выборы прошли «в соответствии с законом», у всех кандидатов были «равные возможности», а у избирателей − «свобода выбора», заявил Касым-Жомарт Токаев во время посещения Республиканского общественного штаба.

После объявления итогов Exit poll Токаев выступил перед членами штаба и назвал завершившуюся выборную кампанию «исторической». «Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории. Объявлены результаты Exit Poll. Конечно, мы ждем официальные итоги выборов. Тем не менее уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как Президенту и всем вам. Доверие народа – это самая главная ценность. Я думаю, что мы должны оправдать это доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, мы все должны приступить к работе», – заявил он.

По мнению Токаева, выборы прошли «в соответствии с законом», всем кандидатам в президенты были предоставлены «равные возможности»: «Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию. Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто».

Действующий президент убежден, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы. Он заверил, что в Казахстане начнут последовательно осуществлять конституционную реформ, которая приведет к новой форме политического устройства страны.

Кардинальные изменения, по словам главы государства, произойдут в экономике:«Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству!».

За несколько часов до выступления Токаева Лига молодых наблюдателей сообщила, что за время выборов ее представителями было зафиксировано не менее 77 нарушений. К 20:00 с участков для голосования было удалено 5 наблюдателей и еще 4 перестали выходить на связь.

В ОФ «Еркіндік қанаты» также сообщили, что перед закрытием участков для голосования многих наблюдателей этой организации начинали удалять с них. Один из них был задержан и доставлен управление полиции. Кроме того, в специализированный межрайонный административный суд города Астаны поступил иск от представителя «Еркіндік қанаты» о признании действий по удалению наблюдателя незаконными.

С начала голосования в органы прокуратуры поступило всего три обращения - по одному в Астане, Акмолинской и Актюбинской областях. В суды поступило два иска по вопросам выборов. Один из них был направлен жителем города Алматы относительно проведения внеочередных выборов. Суд вернул его в связи с неподсудностью.