На выходных в Казахстане резко похолодает

26 – 28 ноября в Казахстане ожидается резкое похолодание и снег, сообщает «Казгидромет». На севере, востоке и в центре республики – до -38°С.

«В выходные дни на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние Северный антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом, с которым ожидается резкое понижение температуры воздуха на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны и прекращение осадков», - сообщают синоптики.

Вместе с тем с прохождением атмосферных фронтов 26 ноября на востоке, 26-28 ноября на юге и юго-востоке республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде снега, 26 ноября на востоке, 26-27 ноября на юго-востоке – сильный снег. По республике также ожидаются туман, на востоке, юге и юго-востоке – усиление ветра 15-28 м/с, на востоке – с метелью, на юге и юго-востоке – гололед.

Ночью на западе небольшое понижение температуры воздуха до -5-15°С, резкое понижение температуры воздуха 26-27 ноября на северо-западе до -20-30°С, севере до -23-36°С, в центре до -17-34°С, 27-28 ноября на востоке до -27-38°С, 27-28 ноября на юге, юго-востоке температура понизится до -5-15°С, в горных районах -15-20°С.