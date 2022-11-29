Правительство Казахстана одобрило новую концепцию миграционной политики

Во вторник правительство Казахстана одобрило концепцию миграционной политики на 2023 – 2027 годы. Документом предусматривается выдача десятилетних виз для востребованных специалистов, упрощение порядка въезда для инвесторов, которые единовременно вкладывают в страну более $300 тыс., ужесточаются механизмы реагирования на факты двойного гражданства.

«Если после получения документов, удостоверяющих личность гражданина Казахстана, лицо использует документ, подтверждающий гражданство другого государства, миграционная полиция будет сразу регистрировать утрату нашего гражданства. Также будем регистрировать утрату гражданства, если в течение шести месяцев со дня его приобретения, лицо не предоставит справку о прекращении прежнего гражданства. Сегодня такие меры законодательством не предусмотрены», - сказал министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

Также, уточнил он, документом предусматривается, что для получения гражданства Казахстана необходимо будет на базовом уровне владеть государственным языком, знать историю и Конституцию страны.

В свою очередь министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова отметила, что концепцией предусматривается введение упрощенного порядка выдачи десятилетней «Научно-педагогической визы» с правом получения вида на жительство и в последующем – гражданства Казахстана.

«Такие же возможности предлагается распространить для магистрантов и бакалавров из числа иностранных студентов, обучающихся по дефицитным профессиям», - добавила она.

Второе направление – это бизнес-иммиграция. В частности, предлагается снизить инвестиционный визовый порог до $300 тыс. Для этой категорий мигрантов предусматривается введение «инвесторской визы» с видом на жительство и правом регистрировать бизнес, владеть собственностью, нанимать персонал, проводить финансовые платежи и свободно осуществлять любые операции, вытекающие из их предпринимательской деятельности.

В рамках третьего направления предлагается привлечь в страну 100 лучших иностранных специалистов по вострабованным и одновременно дефицитным для Казахстана профессиям. Для них будет введена «виза ценных навыков» с видом на жительство и сформирован регулярно обновляемый рейтинг ценных навыков.

Кроме того, в концепции заложены вопросы регулирования этнической миграции. Это использование потенциала этнических казахов, проживающих за рубежом.

«С этой целью предлагается внедрить карту “Ата жолы”, которая будет выдаваться этническим казахам, гражданам других стран, профессионалам высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах и желающим масштабировать их в Казахстане. Их вклад в развитие исторической родины предлагаем отмечать президентской премией в рамках ежегодного конкурса “Парыз”», - рассказала глава Минтруда.

Вместе с тем предлагается кардинально реформировать политику переселения кандасов с учетом демографических и экономических тенденций страны с дополнительным стимулированием их переселения в регионы расселения уже на первоначальном этапе приема документов.