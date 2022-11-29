2,6 трлн тенге потребуется на строительство комфортных школ в Казахстане в течение трех лет

Правительство Казахстана одобрило национальный проект «Комфортная школа», на реализацию которого в 2023 – 2025 годах потребуется 2,6 трлн тенге. Как сообщил во вторник в ходе заседания rабмина министр просвещения Асхат Аймагамбетов, на эти средства в стране создадут 842 тыс. ученических мест.

«Только за последние 10 лет контингент учащихся вырос на 1 млн детей и на сегодняшний день составляет свыше 3,5 млн детей. Это своего рода исторический рекорд. В свою очередь это привело к высокой нагрузке на школьную инфраструктуру. На эти проблемы влияют пять факторов – это урбанизация, миграция населения, рождаемость, износ зданий школ, плотная и точечная застройка жилых кварталов в мегаполисах. Данные факторы полностью учтены в проекте “Комфортная школа”. Для решения этих вопросов в период с 2023 по 2025 годы для ввода 842 тыс. ученических мест предусмотрено 2,6 трлн тенге», - сказал Аймагамбетов.

В частности, по его словам, в рамках нацпроекта будет создано порядка 60 тыс. временных, на период строительства, и 40 тыс. постоянных рабочих мест – после ввода школ в эксплуатацию. При этом ввод новых школ планируется осуществить через механизм государственно-частного партнерства, выкуп у частных инвесторов готовых зданий, отвечающих требованиям комфортной школы, в виде товара, а также целевое строительство школ через единого оператора.

«В ходе разработки нацпроекта учтены проблемы, ранее возникавшие при строительстве школ. Это недостаточность предметных кабинетов и учебно-лабораторного оборудования в построенных школах, длительность конкурсных процедур и сроков строительства, отсутствие единых стандартов при строительстве школ и так далее. Привлечение единого оператора также направлено на решение этих вопросов. То есть этот механизм позволит осуществлять строительство по единому стандарту, ускорить сроки проведения процедур закупок и строительства, а также повысить их качество. Специфичность новых комфортных школ в том, что они будут строиться по единому стандарту как на селе, так и в городе», - отметил министр просвещения.

Новые школы, как заверил Аймагамбетов, будут комфортными, в них учащиеся начальных и старших классов будут обучаться в отдельных блоках. Соответственно, в каждом блоке планируется предусмотреть свои учебные классы, туалеты, спортзалы. Кроме того, в зданиях будут действовать повышенные меры безопасности: установлены системы видеонаблюдения, звукового оповещения, автоматической блокировки дверей. Для удобства учеников будут предусмотрены индивидуальные шкафчики для хранения учебных пособий, сменной одежды, а также созданы соответствующие условия для чтения книг, творческого развития и отдыха. Также школы оснастят современными кабинетами физики, химии, биологии и робототехники. Необходимые условия создадут и для детей с особыми образовательными потребностями.

«Комфортные школы будут выполнять роль community центров. В особенности, это касается сельских школ. Кроме того, комфортные школы станут ресурсными центрами по привитию детям навыков к труду», - добавил Аймагамбетов.

Как заверил министр, еще одной отличительной особенностью комфортных школ станет не только внутренняя, но и внешняя инфраструктура. То есть территория вокруг школ будет благоустроенной.

Также в Минпросвещения планируют назначать директоров новых школ с начала строительства, и они уже будут контролировать ход строительства, а также набирать педагогов. Планируется, что они пройдут специальные курсы по менеджменту и лидерству.