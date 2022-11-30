В Экибастузе без тепла остаются 17 многоквартирных жилых домов, сообщает «Казинформ» . В город приехали ремонтные бригады из разных регионов, также прибыли тепловики и сварщики «Казахмыса».

«Утром 30 ноября в Экибастузе для подключения оставшихся без тепла 17 многоквартирных жилых домов по улице Машхура Жусупа приступили к работе ремонтные бригады, прибывшие из других регионов и предприятий Казахстана – Астаны, Павлодара, Караганды, Босшаколя (Kazminerals). Общее число бригад увеличилось с 34 до 42», - сообщили в пресс-службе правительства.

Также в Экибастуз прибыла бригада из 20 человек топливно-энергетического комплекса «Казахмыс Холдинг». Они приехали с необходимым оборудованием и техникой.

Ночью состоялось заседание оперативного штаба с участием чдленов правительства. Сообщалось, что по состоянию на 23:55 вторника в городе без тепла остаются 17 многоквартирных жилых домов, три социальных объекта и одно административное здание. Подача тепла к ним обещают восстановить после устранения аварии на последнем участке. Остальные дома и объекты находятся на пониженном теплоснабжении: в квартирах – +18+20°С при наружной температуре воздуха -23°С. Из 59 многоквартирных жилых домов, где были подморожены подводящие сети, восстановительные работы завершены на 22, остаются еще 37 объектов. В городе для приема и обогрева граждан организованы 14 специальных пунктов.

Местные власти сообщили, что с помощью дронов удалось выявить 10 мест, где есть повреждения. По последним данным, сейчас на ТЭЦ работают шесть котлов, восстановлено теплоснабжение в 143 многоэтажных и 132 частных домах, а также на 13 социальных объектах. Сейчас в городе для граждан есть 14 пунктов обогрева.