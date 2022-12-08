Аварийно-восстановительные работы в Экибастузе завершат до 15 декабря, заверил аким Павлодарской области

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев доложил о реализации основных показателей социально-экономического развития региона и рассказал о ходе реализации инвестиционных проектов и дорожной карты занятости.

Новый глава Павлодарской области Асаин Байханов доложил президенту о ходе ликвидации последствий аварии на теплосетях Экибастузской ТЭЦ. По его словам, аварийно-восстановительные работы в Экибастузе планируется завершить до 15 декабря. Кроме того, он проинформировал президента об основных показателях социально-экономического развития области, в том числе о ситуации в сельском хозяйстве, обеспечении сельского населения качественной питьевой водой, совершенствовании транспортной инфраструктуры и жилищном строительстве.

Далее президент заслушал акима Северо-Казахстанской области Айдарбека Сапарова. Он проинформировал о реализации плана развития региона и исполнении поручений главы государства. А новый аким Костанайской области рассказал о выполнении основных показателей социально-экономического развития регрона и работе по привлечению инвестиций, а также сообщил о начавшейся работе по подготовке к ХІХ форуму регионов Казахстана и России, который состоится в Костанае в 2023 году.

«По итогам встреч глава государства поручил новым руководителям областей продолжить работу по дальнейшему развитию регионов и повышению благосостояния населения. Также была отмечена важность обеспечения модернизации сел путем всесторонней поддержки и развития агропромышленного комплекса, обновления инфраструктуры и улучшения транспортно-логистической отрасли», - сообщила пресс-служба президента.