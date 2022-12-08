В Экибастузе отменили режим ЧС

«8 декабря акимом города Экибастуз принято решение об отмене режима ЧС техногенного характера местного масштаба», - говорится в сообщении.

В акимате отметили, что «во все многоквартирные жилые домах подано теплоснабжение», но продолжаются «регулировочные работы по восстановлению гидравлического режима в многоквартирных и частных жилых домах», в семи корпусах домов по ул. Сатпаева, 8 и Машһур Жусупа, 52 ведутся работы по восстановлению воды и канализации.

Между тем 40 частных домов все еще не подключены к центральному теплоснабжению. По информации акимата, работы по восстановлению систем теплоснабжения частного сектора продолжаются.

«Усилиями восьми бригад проводятся работы по устранению мелких порывов и повреждений на теплотрассах города. Балансировка и регулировка температурных параметров на магистральных и внутриквартальных сетях продолжаются», - также сообщили в пресс-службе.

В акимате заверили, что работу школ и детских садов в штатном режиме планируется возобновить после установления необходимого температурного режима в помещениях.

Вместе с тем продолжается прием заявлений от граждан, чьи квартиры и имущество пострадали от ЧС. После регистрации заявлений проводится комиссионное обследование жилья с определением ущерба для дальнейшего возмещения, которым будет заниматься ТОО «Экибастузтеплоэнерго». В акимате напомнили, что дома, оставшиеся без тепла, освобождаются от оплаты за услуги теплоснабжения за ноябрь и декабрь, в остальных случаях – будет производиться перерасчет.

