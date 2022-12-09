Сотни мертвых тюленей обнаружены на побережье Каспия в Туркменистане

По информации источника издания, за последние 10 дней на побережье острова Гызылсув появились сотни мертвых тюленей, а в некоторых местах обнаружена также и мертвая рыба. Сейчас солдаты морского флота проводят работу по очистке побережья и моря. Корреспондент «Радио Азатлык» в регионе сообщает, что в связи с ситуацией отменено регулярное паромное сообщение между городом Туркменбаши и островом Гызылсув, а некоторые грузовые судна не смогли своевременно прибыть в туркменский порт.

О ситуации с массовой гибелью тюленей ни туркменские власти, ни официальные СМИ пока ничего не сообщили. Но работник Военно-морского института Туркменистана сообщил корреспонденту «Радио Азатлык», что причиной массовой гибели тюленей и рыб может быть сильное загрязнение акватории Каспия в последние годы и повышенного содержания токсичных веществ.

Каспийская нерпа считается эндемиком Каспийского моря и как исчезающий вид внесена в Красную книгу Туркменистана, а в 2008 году – в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Ситуация на туркменском побережье совпала с обнаружением 2,5 тысяч мертвых тюленей на дагестанском берегу Каспия. В Дагестане продолжается исследование возможных причин массовой гибели тюленей, но службы охраны окружающей среды республики и Российской Федерации уже заявили о «естественных факторах».

Напомним, что 7 ноября на казахстанском побережье Каспия в Мангистауской области вновь обнаружили мертвых тюленей. По последним данным, погибло 141 животное. С места обнаружения взяты пробы для определения причин гибели тюленей. Результаты анализов будут готовы в течение месяца.