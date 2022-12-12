Новый медиацентр на месте сгоревшего здания телеканала Qazaqstan построят до конца 2023 года – Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев на расширенном заседании правительства отчитался, что вся разрушенная в ходе январских событий инфраструктура полностью восстановлена, сейчас идет только строительство нового здания медиацентра и восстановление акимата.

«На сегодня полностью восстановлена разрушенная в ходе январских событий инфраструктура, экономика города вышла на траекторию устойчивого роста, значительно повышен уровень общественной безопасности. Возмещен ущерб 1 640 пострадавшим предприятиям в сумме 16,2 млрд тенге, 95% из которых получили выплаты до 1 июня. Компенсирован имущественный ущерб всем физическим лицам на сумму 613,5 млн тенге», - заявил Досаев.

Вместе с тем, по его информации, продолжается восстановление здания акимата города, работы планируется завершить во II квартале 2023 года. А начатое строительство современного медиацентра на месте разрушенного здания телеканала Qazaqstan планируют завершить до конца 2023 года.

Отметим, что до сих пор не восстановлены как минимум сгоревшее здание прокуратуры на Богенбай батыра и здание на площади Республики, 13.