Агентство по финмониторингу озвучило подробности по делу о рейдерских захватах бизнеса

Агентством по финансовому мониторингу продолжается досудебное расследование в отношении подозреваемых в рейдерстве Коспаева и его доверенных лиц по факту создания и участия в организованной преступной группе. Некоторые подробности из дела агентство озвучило в распространенном в среду пресс-релизе.

По данным ведомства, ОПГ состояла из 11 участников, из них пятеро арестованы, еще шесть человек, в том числе Елдос Коспаев, который подозревается в организации ОПГ, объявлены в розыск.

«Напомним, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом. Так, 4 марта 2019 года в Алматы Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО “Profit Trade Ltd” передать 40% своей доли Имашеву – активному члену ОПГ. Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путем подделки документов завладели оставшимися 35% доли. Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход», - рассказал в АФМ.

В другом случае, по данным следствия, 30 июля 2020 года ОПГ под угрозой жизни принудила собственника ТОО «Azovita Aktay» и ТОО «Azovita Atyray» безвозмездно передать им 100% долей уставного капитала предприятий, после чего стала использовать эти фирмы в незаконной реализации алкогольной продукции в Алматы, Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях. Кроме этого, как заявляют в АФМ, в июле 2021 года ОПГ силой завладела зоной отдыха на Капчагайском водохранилище стоимостью $2 млн, принадлежащей ТОО «Kapchagai Marina Сlub».

Также следствие установило, что Коспаев через своих доверенных лиц – членов ОПГ владел 75% доли в ТОО «AV-Construction», занимавшейся строительством жилого комплекса «Есентай Сити» в Алматы. Оставшиеся 25% принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 га под строительство ЖК.

«В целях личного обогащения Коспаев и его сообщники совершали хищение имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников. С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили 3 земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир. В результате причинен ущерб на сумму 4,6 млрд тенге», - сообщили в АФМ.

Чтобы избежать претензий от Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, Коспаев решил завладеть его 25% долей, оформленных на мать. В ведомстве отмечают, что ОПГ воспользовалась задержанием и арестом предпринимателя, чтобы оказать давление на его мать, пообещав помочь ее сыну в обмен на долю в ТОО «AV-Construction». Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании.

В целом, по данным агентства, в рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ, добытое преступным путем – это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум класса и 9 млн долларов наличными. Отметим, что ранее АФМ сообщало, что с санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства на сумму почти $9 млн, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум класса.

Вместе с тем в Алматинской области Коспаев незаконно построил загородный дом, разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных. Также в органы внутренних дел передан материал по факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы этого дома, имевшее место в период с 2018 по 2021 годы.

«Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ продолжается», - отметили в ведомстве.