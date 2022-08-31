Дело о рейдерском захвате бизнеса: наложен арест на 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых

Агентство по финансовому мониторингу продолжает досудебное расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний, в ведомство продолжают поступать заявления граждан.

«По предварительным расчетам сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд тенге. С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти $9 млн, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум класса», - говорится в сообщении агентства по финмониторингу.

Как напомнили в АФМ, 14 июля в отношении Бабаева Р., Танашева Т., Абижанова Д. и Алтыбасарова А. судом санкционирована мера пресечения – содержание под стражей. Коспаев, Шалин и Имашев объявлены в международный розыск.

