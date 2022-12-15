За сутки в Казахстане зарегистрировано 279 случаев коронавирусной инфекции

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 279 случаев коронавирусной инфекции, два случая коронавирусной пневмонии и один летальный исход от пневмонии.

Всего в стране подтверждено 1 399 479 случаев коронавирусной инфекции, 90 453 случая коронавирусной пневмонии, от нее скончались 5 363 человека.

На 15 декабря лечение получают 2 008 человек (1 897 КВИ+ и 111 КВИ-), из них в стационарах остаются 308 заболевших, амбулаторно лечатся 1 700 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии –13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.