В Алматы открыли мемориал жертвам январских событий

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Алматы открыл мемориал жертвам январских событий «Тағзым» на площади Республики и возложил к нему цветы, сообщает сайт Акорды.

Мемориал «Тағзым» представляет собой многоступенчатый архитектурный комплекс. Он разделен на четыре архитектурные зоны разных цветов: светло-серая часть отождествляется с преодолением, черная демонстрирует январские события, серая часть – символ жертв, белая – это символ состоятельности общества, самоидентификации нации, веры в сильное и справедливое государство. В каждой из зон установлены камни и стелы с высказываниями выдающихся представителей казахского народа. Авторами проекта стали молодые казахстанские архитекторы Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева.

В своем выступлении Токаев отметил особую роль мемориала для всего народа Казахстана, поскольку события трагического января стали одним из самых серьезных вызовов с момента обретения независимости.

«Это было время испытаний для нашего народа. Под угрозой оказались основы государственности. Более того, стоял вопрос о том, сумеем ли мы сохранить наше государство. Но благодаря сплоченности и солидарности нашего народа мы смогли решительно противостоять всем вызовам, продемонстрировав непоколебимую решимость и силу», - заявил президент.

Токаев добавил, что «разрушенные здания можно восстановить, но отнятые жизни, к сожалению, не вернуть».

«Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась. Наш общий гражданский долг – защищать мир и спокойствие страны и единство народа. Для меня как президента страны – это священный долг. Только в мире и согласии мы сможем достичь поставленной цели», – сказал глава государства.

Токаев подчеркнул, что нужно всегда помнить об январских событиях. Поэтому он поручил увековечить память о тех трагических событиях и возвести мемориал «Тағзым».

«Этот памятник имеет глубокий смысл и большое значение. Он отражает различные этапы укрепления нашей государственности. На камнях высечены цитаты выдающихся представителей казахского народа. Уверен, что эти слова, объединяющие нацию, заставят нас задуматься. Мы воздвигли этот комплекс в память о жертвах январских событий и как назидание для потомков», – сказал президент, добавив, что как нация мы должны извлечь уроки из этой трагедии.