Они вступят в должность 1 января 2023 года
Сенат назначил трех судей Конституционного суда
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Два судьи Верховного суда и заведующий отделом по взаимодействию с комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности сената назначены судьями Конституционного суда.

«В соответствии с Конституцией каждая палата парламента самостоятельно назначает на должность трех судей Конституционного суда. Кандидатуры выдвигаются председателем палаты. В этой связи от сената на должность судей Конституционного суда предлагаю Сарсембаева Ерлана Жаксылыковича, Ескендырова Асан Кайрулловича и Кыдырбаеву Айгуль Куанышпаевну», - сказал в четверг в ходе пленарного заседания спикер сената Маулен Ашимбаев.

Отметим, что Асан Ескендиров и Айгуль Кыдырбаева – действующие судьи Верховного суда. Ерлан Сарсембаев занимает должность заведующего отделом по взаимодействию с комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности сената. По словам Ашимбаева, в должность они вступят с 1 января 2023 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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