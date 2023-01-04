Последний раз подобная ситуация возникла 100 лет назад
Нижняя палата Конгресса США не может выбрать председателя
фото Ирины Гумыркиной

Впервые за 100 лет нижняя палата Конгресса США не может выбрать председателя, сообщает Русская служба ВВС.

Республиканец Кевин Маккарти, номинированный на должность председателя нижней палаты, во вторник набрал только 203 голоса членов Республиканской партии, а чтобы получить должность, ему необходимо по меньшей мере 218 голосов. В среду он снова не смог заручиться необходимым количеством голосов. В палате в этом году только 222 республиканца, однако 19 наиболее консервативно настроенных членов фракции не хотят его поддерживать.

Его основной соперник – кандидат от демократов Хаким Джеффрис – набрал все 212 голосов демократов.

Последний раз подобная ситуация возникла в 1923 году: тогда, чтобы избрать председателя, понадобилось девять туров. Сейчас палата тоже продолжит голосовать до успешного исхода, поскольку без спикера не смогут дать присягу новые члены Конгресса и не могут приниматься новые законы.

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