Впервые за 100 лет нижняя палата Конгресса США не может выбрать председателя, сообщает Русская служба ВВС .

Республиканец Кевин Маккарти, номинированный на должность председателя нижней палаты, во вторник набрал только 203 голоса членов Республиканской партии, а чтобы получить должность, ему необходимо по меньшей мере 218 голосов. В среду он снова не смог заручиться необходимым количеством голосов. В палате в этом году только 222 республиканца, однако 19 наиболее консервативно настроенных членов фракции не хотят его поддерживать.

Его основной соперник – кандидат от демократов Хаким Джеффрис – набрал все 212 голосов демократов.

Последний раз подобная ситуация возникла в 1923 году: тогда, чтобы избрать председателя, понадобилось девять туров. Сейчас палата тоже продолжит голосовать до успешного исхода, поскольку без спикера не смогут дать присягу новые члены Конгресса и не могут приниматься новые законы.