В Казахстане заблокированы 5,5 млн звонков от мошенников – МВД

В Казахстане в рамках комплексных мер по противодействию интернет-мошенничествам операторами сотовой связи заблокировано 5,5 млн звонков с «подменных» номеров, а министерством внутренних дел ликвидировано 6 ОПГ и пресечена работа 165 сайтов с признаками мошенничества. Об этом на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым сообщил глава МВД Марат Ахметжанов.

Министр отчитался о проделанной работе ведомства за 2022 год и планах на предстоящий период. В частности, он рассказал о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, позволивших существенно снизить количество убийств по стране, об усилении работы по раскрытию краж и скотокрадств.

Ахметжанов отметил, что «благодаря изменению подходов к противодействию организованной преступности с акцентом на устранение причин и условий для их существования и источников финансирования были задержаны 24 лидера и 114 членов организованных преступных группировок».

Кроме этого, министр проинформировал президента о принимаемых мерах по борьбе с киберпреступностью. В рамках реализации комплексных мер по противодействию интернет-мошенничествам операторами сотовой связи заблокировано 5,5 млн звонков с «подменных» номеров, а МВД ликвидировано 6 ОПГ и пресечена работа 165 сайтов с признаками мошенничества.

Вместе с тем совместно с другими правоохранительными и специальными органами выявлено 2 781 наркопреступление, из незаконного оборота изъято более 15 тонн наркотиков и ликвидировано 70 нарколабораторий, а также заблокировано 1 990 сайтов по продаже наркотиков.

«По итогам встречи президент отметил приоритетность реализации мер по профилактике и оперативного реагирования к любому проявлению бытового насилия, интернет-мошенничества и преступлений в сельской местности. Глава государства поручил принять организационные и законодательные шаги в этом направлении. Также он обозначил перед руководителем ведомства ряд задач по обеспечению дорожной безопасности и правопорядка в стране», - сообщила пресс-служба президента.