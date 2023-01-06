Фильм «Аватар: Путь воды» посмотрели более миллиона казахстанцев

Рекордное количество зрителей увидели ленту на казахском языке
Компания «Меломан», дистрибьютор студии Disney в Казахстане и странах СНГ сообщила о кассовых сборах фильма «Аватар: Путь воды», который вышел в прокат 15 декабря. Сборы картины в СНГ составили рекордные $7,4 млн или более 3,4 млрд тенге. В Казахстане ленту увидели более миллиона человек.
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