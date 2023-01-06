Рекордное количество зрителей увидели ленту на казахском языке
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Фильм «Аватар: Путь воды» посмотрели более миллиона казахстанцев

Компания «Меломан», дистрибьютор студии Disney в Казахстане и странах СНГ сообщила о кассовых сборах фильма «Аватар: Путь воды», который вышел в прокат 15 декабря. Сборы картины в СНГ составили рекордные $7,4 млн или более 3,4 млрд тенге. В Казахстане ленту увидели более миллиона человек.

Установила картина и рекорд по просмотру на казахском языке: «Аватар: Су жолы» посмотрели более 42 тысяч человек, сборы составили 69 млн тенге. Дубляж был произведен студией Aray Media Group. Это третий фильм студии Disney, переведенный на казахский язык в 2022 году.

Мировые сборы ленты «Аватар: Путь воды» перевалили за $1,5 млрд.

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