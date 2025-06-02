Регулятор разрешил Вячеславу Киму приобрести Jusan Bank

«Информацию [о выдаче разрешения] подтверждаем. Завтра будет релиз регулятора», — сообщили «Власти» в пресс-службе Kaspi.kz.

Неофициально об этой сделке стало известно в начале февраля. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отказалось тогда подтверждать информацию об этом, сославшись на коммерческую тайну.

Jusan Bank и связанные с ним активы в телекомуникационном, сельскохозяйственном и других секторах были возвращены в юрисдикцию Казахстана в 2023 году. В 2020 году общее собрание участников ТОО «Pioneer Capital Invest», связанного с бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым, решило передать свое имущество в акционерный капитал зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd

Эти действия, согласно заявлению Генеральной прокуратуры Казахстана, «создали угрозу общественным интересам, в том числе интересам десятков тысяч казахстанских студентов и школьников Назарбаев Университета и Назарбаев интеллектуальных школ, одним из источников финансирования которых являлись дивиденды по акциям, облигациям и вкладам группы Jusan».

В 2022 году министерство юстиции совместно с другими государственными органами мер начали работу по возврату группы Jusan в казахстанскую юрисдикцию. После ее завершения банк перешел под контроль правительства Казахстана, а в августе 2023 года владельцем почти 100% акций банка стал бизнесмен Галимжан Есенов.