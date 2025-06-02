Ранее бизнесмен заявлял, что намерен приобрести 97,5% акций банка
Регулятор разрешил Вячеславу Киму приобрести Jusan Bank
фото AFK.kz

Регулятор разрешил Вячеславу Киму приобрести Jusan Bank. Ранее бизнесмен заявлял, что намерен приобрести 97,5% акций банка, сообщили Власти в пресс-службе Kaspi.kz.

«Информацию [о выдаче разрешения] подтверждаем. Завтра будет релиз регулятора», — сообщили «Власти» в пресс-службе Kaspi.kz.

Неофициально об этой сделке стало известно в начале февраля. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отказалось тогда подтверждать информацию об этом, сославшись на коммерческую тайну.

Jusan Bank и связанные с ним активы в телекомуникационном, сельскохозяйственном и других секторах были возвращены в юрисдикцию Казахстана в 2023 году. В 2020 году общее собрание участников ТОО «Pioneer Capital Invest», связанного с бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым, решило передать свое имущество в акционерный капитал зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd

Эти действия, согласно заявлению Генеральной прокуратуры Казахстана, «создали угрозу общественным интересам, в том числе интересам десятков тысяч казахстанских студентов и школьников Назарбаев Университета и Назарбаев интеллектуальных школ, одним из источников финансирования которых являлись дивиденды по акциям, облигациям и вкладам группы Jusan».

В 2022 году министерство юстиции совместно с другими государственными органами мер начали работу по возврату группы Jusan в казахстанскую юрисдикцию. После ее завершения банк перешел под контроль правительства Казахстана, а в августе 2023 года владельцем почти 100% акций банка стал бизнесмен Галимжан Есенов.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Из-за износа очистных сооружений в Жезказгане создается угроза эпидемии среди населения, заявляют власти региона
Новости
Госпрограммы «Ауыл – ел бесігі» и «Развитие окраин городов» поставят на утрату
Новости
Более чем на месяц ограничат движение по двум улицам в Алмалинском районе Алматы
Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие дни
Новости
Население Казахстана продолжает сокращаться больше чем в половине регионов
Новости
Адвокат подсудимого по делу об убийстве Шерзата Полата требует привлечь потерпевших к ответственности за «хулиганство»
Просматриваемые
Новости
В Алматы с улицы Наурызбай батыра уберут полосу для общественного транспорта
Новости
В Алматы матери детей с особенностями развития выступают против оптимизации Центра инклюзивного образования
Новости
Принадлежавшие Аскару Кулибаеву участки на побережье Капшагая возвращены государству
Новости
Задержан глава морского порта Актау
Новости
Завершена пробивка проспекта Абая до границы Алматы
Новости
В Алматы до середины августа ограничат движение по трем улицам в Бостандыкском районе