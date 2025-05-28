Принадлежавшие Аскару Кулибаеву участки на побережье Капшагая возвращены государству

Суд в Алматинской области обязал Аскара Кулибаева вернуть государству три земельных участка, расположенных на Северном побережье Капшагайского водохранилища. Постановление судебной коллегии было вынесено 21 мая.

Прокурор Конаева обратился в суд, требуя признать все сделки с этими тремя участками недействительными. Он мотивировал свои требования тем, что участки расположены в водоохранной полосе и зоне, и могут быть предоставлены только во временное землепользование.

В феврале этого года суд отказался удовлетворить иск прокурора, аргументируя это тем, что ширина водоохранных зон и полос установлена позже, чем было предоставлено право частной собственности.

Но в конце мая Алматинский областной суд вынес другое решение, отменив все сделки по продаже участков и обязав вернуть их в государственную собственность. Суд также установил, что все предыдущие собственники указанных земельных участков были аффилированы с Аскаром Кулибаевым.

Первый участок в 2004 году передал в частную собственность Кадыру Алимбаеву аким города Капшагай Сергей Зеленский. В 2006 году он продал его ТОО «Тамыз-Ка», эта компания принадлежала внуку и снохе Аскара Кулибаева – Бексултану и Найле Кулибаевым.

В том же году один соседний участок был передан в частную собственность ТОО «Национальная компания «Шелковый путь - Казахстан». В январе 2006 года он перешел ТОО «Трансхлеб», учредителями которой были Аскар и Бексултан Кулибаевы, а в марте был передан в счет долга в собственность ТОО «Тамыз-Ка».

В июне 2006 года еще один участок, соседний с двумя предыдущими, был предоставлен в частную собственность ТОО «Национальная компания «Шелковый путь - Казахстан», на тот момент Аскар Кулибаев был ее президентом. Затем в сентябре того же года этот участок купило ТОО «Тамыз-Ка».

«8 сентября 2016 года ТОО «Тамыз-Ка» продало вышеперечисленные земельные участки Кулибаеву Аскару Алтынбековичу», – указано в постановлении суда. Суд посчитал, что сделки с этими участками «только создавали видимость добросовестности».

При этом по одному из участков Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция в своем согласовании указывала, что он относится к землям водного фонда и может предоставляться только во временное землепользование физическим и юридическим лицам. Инспекция также выдавала согласование при выборе другого участка для ОАО «Национальная компания «Шелковый путь - Казахстана» под строительство базы при размещении базы на северо-западной части участка на отметке более 480 метров за пределами водоохранной полосы. По третьему участку согласования с инспекцией не было.

«На момент предоставления земельных участков было очевидно, что они находятся в водоохранной зоне, относятся к землям водного фонда», – указано в постановлении судебной коллегии.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что прокурор обоснованно требовал признать недействительными все договоры купли-продажи этих земельных участков, так как аким города Капшагай предоставил их в частную собственность вопреки вопреки заключению Бассейновой инспекции. Суд также посчитал, что участки предоставлялись адресно, без торгов – в нарушение действовавшего на тот момент Земельного кодекса.

На выездном судебном заседании суд установил, что на одном участке расположен имущественный комплекс: база отдыха, где находится жилой дом, теплопункт, дом прислуги и охраны, гараж и баня. Два других участка прилегают к нему, на них нет строений, но есть зеленые насаждения.

Постановление суда вступило в законную силу с момента оглашения, оно может быть оспорено в кассационном порядке в течение шести месяцев.