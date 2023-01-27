Зарплаты сотрудникам «Казпочты» повысят в этом году до 18%

В 2023 году низкооплачиваемым сотрудникам, входящим в группу компаний фонда «Самрук-Казына», повысят заработную плату от 3 до 39%. По данным пресс-службы фонда, самое высокое повышение ожидается в национальных компаниях QazaqGaz, «Казатомпром» и ТОО «Samruk Kazyna Ondeu».

Повышение коснется 8 404 сотрудников группы компаний, чьи заработные платы не превышают медианного показателя по стране. В частности, четырем работникам «КазМунайГаза» повысят зарплату на 6%, от 3 до 30% увеличат выплаты 2 160 работникам национальной компании «Казатомпром». 110 сотрудникам «Казахстан темир жолы» повысят зарплату на 5%, а 784 работникам QazaqGaz – от 10 до 39%.

Кроме того, 68 сотрудников компании «Самрук-Энерго» могут ожидать повышение от 5 до 10%, 475 сотрудников «Казахтелекома» – от 7 до 18%.

Самое большое количество сотрудников, получающих низкую зарплату – 4 533 человек, работают в «Казпочте». Для них предусмотрено повышение в размере от 7 до 18%. Еще 76 человек, которые работают в АО «Тау-кен Самрук», получат надбавки от 9 до 27%, трое сотрудников SC Ondeu – на 35% и 190 сотрудников ТОО «Самрук-Казына бизнес сервис» – на 17%.

Как пояснили в фонде, по другим компаниям фонда среднемесячная зарплата всех профессий и должностей превышает медианный показатель по стране.

Напомним, 16 сентября прошлого года в Алматы около сотни работников «Казпочты» вышли на забастовку, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. Тогда они сообщали, что их зарплата варьируется от 70 до120 тыс. тенге, и этого не хватает для жизни. Помимо этого, они были недовольны состоянием зданий отделений и переработками. Позже руководство «Казпочты» пообещало, что зарплаты повысят в следующем, то есть в 2023-м, году.