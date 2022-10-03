Председателем правления «Казпочты» стала Асель Жанасова

Асель Жанасова ранее была вице-министром торговли и интеграции Казахстана. Как отметили в фонде «Самрук-Казына», на этом посту она добилась заключения соглашения об интернет-продажах с американскими Amazon и Ebay.

«С 2021 г. Казахстан вошел в список стран, имеющих доступ к прямой регистрации на их сайтах, казахстанские предприниматели получили возможность вести торговлю на международных площадках», - отмечается в сообщении.

Асель Жанасова родилась в 1987 году в Алматы. Окончила Кембриджский университет по стипендии «Болашақ», в 2014 году — магистратуру Кембриджского университета, МГУ им. М. Ломоносова по программе Executive Management. Работала в компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC в Лондоне, в структуре Национального банка Казахстана, была председателем правления АО «Национальный управляющий холдинг «Зерде», советником управляющего Международного финансового центра «Астана», управляющим директором по цифровым технологиям МФЦА. В июле 2020 года была назначена вице-министром торговли и интеграции.