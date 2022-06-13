АО «Казпочта» отрицает утечку данных со своих серверов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, распространенном в понедельник. Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) ранее сообщил о возможной утечке базы данных с серверов «Казпочты», в которой содержится информация в том числе об автостраховании, запросах на кредиты, депозитах, денежных переводах и др.

В «Казпочте» отметили, что в компанию неоднократно обращался человек с предложением выкупить информацию: «Физическое лицо, разместившее объявление на хакерском форуме о доступе к серверу бэкапа баз данных АО "Казпочта", неоднократно обращалось в компанию с целью шантажа, предлагая выкупить информацию за несколько тысяч долларов. Утечки с серверов "Казпочты" не происходило. До публикации данного объявления информация о шантаже была передана в правоохранительные органы, комитет национальной безопасности. Данный вопрос прорабатывается АО "Казпочта" совместно с правоохранительными органами для привлечения к ответственности физического лица».

ЦАРКА в своем Telegram-канале сообщили, что на одном из хакерских форумов был выставлен на продажу доступ к серверу бэкапа баз данных «Казпочты», отметив, что это «действительно похоже на утечку "Казпочты"».

«В сообщении указывается, что база данных представляет собой 44 таблицы общим размером 110 ГБ и около 12 млн записей. Также представлен пример базы данных. (...) Основные персональные данные - полный адрес, номер тел, фио, дата рождения, паспортные данные, почта , полис автострахования, частичные номера карт и многое другое», - говорится в сообщении.

В базе данных, которая была выложена на хакерском форуме, содержится информация о почтовых отправлениях, автостраховании, запросах на кредиты, депозитах, денежных переводах, открытии счетов и карт, а также данные сотрудников «Казпочты».