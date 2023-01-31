Смаилов поручил внести в парламент в ближайшее время законопроекты по исключению излишних требований для бизнеса

Министерством национальной экономики рассмотрены 44 сферы регулирования бизнеса, в которых более 10 тыс., или 8%, требований не соответствуют базовым условиям регуляторной политики. Полноценный анализ планируется завершить в первом полугодии. По итогам этой работы до конца года в Казахстане планируется принять поправки в законодательство по исключению излишних требований к бизнесу, сообщил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов.

«Отраслевым государственным органам совместно с палатой “Атамекен” необходимо обеспечить своевременное принятие законодательных изменений по исключению излишних требований к бизнесу. Нужно в ближайшее время внести соответствующий пакет законодательных актов в парламент, предусмотрев введение в действие с 1 января текущего года. Это позволит снизить нагрузку с бизнеса уже с этого года», - поручил Смаилов.

Кроме того, подчеркнул он, важно ускорить внесение изменений в подзаконные акты по отмене регуляторных требований, несоответствующих новым базовым подходам. Соответствующую работу глава кабмина поручил завершить до 31 марта. А до конца первого полугодия – завершить работу по автоматизации системы государственного контроля бизнеса.

«Министерствам экономики и финансов необходимо продолжить автоматизацию процедур отбора получателей мер государственной поддержки. Нужно повысить их прозрачность и эффективность. От получивших меры господдержки ожидаем выполнения встречных обязательств. Это создание новых рабочих мест и стабильная заработная плата», - добавил Смаилов, отметив, что в то же время акиматы и госорганы должны оказывать «всестороннюю поддержку для открываемого бизнеса» и обеспечить равный доступ предпринимателям к ключевым факторам производства, инфраструктуре и электроэнергии.

По данным министра национальной экономики Алибека Куантырова, на сегодняшний день ведомством рассмотрены все 44 сферы регулирования, в которых проанализированы 2 823 НПА. В результате выявлено 128 119 требований, из которых 10 108, или 8%, не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики.

«С прошлого года регулирующими госорганами ведется активная работа по отмене и пересмотру требований в рамках подзаконных актов. Данную работу планируем завершить в период I–II квартала текущего года», - заверил глава Миннацэкономики.

Также, по предварительной информации министра, изменений требуют порядка 66 законодательных актов.