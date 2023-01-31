Также будет актуализирована стратегия развития города до 2050 года
Новый генеральный план развития Астаны примут до конца года
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Акимат Астаны должен разработать новый генеральный план города, а правительство – принять его до конца 2023 года. Такое поручение дал во вторник президент Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по развитию столицы.

«Мы должны развивать Астану по принципу созидательного, комфортного и чистого города. При этом мы стремимся к передовым стандартам Дубая, Сингапура и европейских городов. Нам следует как можно скорее изменить текущее состояние дел. Необходимо модернизировать столицу. Поручаю акимату Астаны провести общественные слушания и разработать новый генеральный план столицы. Далее правительство должно его принять до конца этого года», - поручил Токаев.

Кроме того, он считает необходимым актуализировать стратегию развития города до 2050 года и определить в ней основные направления комплексного развития Астаны.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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