Новый генеральный план развития Астаны примут до конца года

Акимат Астаны должен разработать новый генеральный план города, а правительство – принять его до конца 2023 года. Такое поручение дал во вторник президент Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по развитию столицы.

«Мы должны развивать Астану по принципу созидательного, комфортного и чистого города. При этом мы стремимся к передовым стандартам Дубая, Сингапура и европейских городов. Нам следует как можно скорее изменить текущее состояние дел. Необходимо модернизировать столицу. Поручаю акимату Астаны провести общественные слушания и разработать новый генеральный план столицы. Далее правительство должно его принять до конца этого года», - поручил Токаев.

Кроме того, он считает необходимым актуализировать стратегию развития города до 2050 года и определить в ней основные направления комплексного развития Астаны.