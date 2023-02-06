Новую систему отбора на госслужбу в Казахстане запустят с 1 марта

Новую систему отбора и приема на госслужбу запустят в Казахстане в пилотном режиме с 1 марта. Об этом президенту Касым-Жомарту Токаеву сообщил глава агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев.

Жазыкбаев рассказал о деятельности агентства в 2022 году и о планах на предстоящий период. В частности – о проведенной работе по устранению излишних барьеров при поступлении на государственную службу и упрощению порядка выхода из нее.

«В целях полной цифровизации процесса отбора и приема на государственную службу модернизирована система “Е-қызмет”, на базе которой с 1 марта 2023 года будет проведена пилотная апробация новой системы отбора», - сообщила пресс-служба президента.

Также председатель агентства отчитался о результатах анализа деятельности государственных органов, направленных на снижение бюрократических барьеров, отдельно остановился на планируемых мерах по трансформации ведомства в полноценный HR-институт, рассказал о ходе очередного отбора в президентский молодежный кадровый резерв с учетом потребности государственного аппарата в отраслевых кадрах и о планах создать региональные молодежные кадровые резервы.

Токаев в свою очередь поручил продолжить системную работу по формированию сервисной модели государственного аппарата, не допускающей проявления бюрократизма, и дальнейшему совершенствованию государственной службы.