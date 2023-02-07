Смаилов поручил провести ревизию домов, построенных по госпрограммам

На заседании правительства во вторник рассмотрели меры по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры. Глава кабмина Алихан Смаилов поручил провести ревизию всех жилых домов, построенных по госпрограммам, и устранить все выявленные недочеты.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, по итогам 2022 года в республике построено 15,4 млн кв. м жилья, инвестиции в жилищное строительство выросли на 16,8% и составили 2,9 трлн тенге. В этом году планируется обеспечить ввод еще 15,3 млн кв. м жилья, в том числе за счет господдержки. При этом предусматривается выдача очередникам льготных займов на покупку недвижимости и субсидий – на аренду. Всего будет построено 12,1 тыс. квартир кредитного жилья, выдано 2 тыс. льготных займов – на это предусмотрено 20 млрд тенге, обеспечено инфраструктурой 33,6 тыс. земельных участков.

Премьер-министр подчекнул, что развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры имеет крайне важное социальное и экономическое значение, особенно на фоне ввода в эксплуатацию нового жилья. План ввода жилья в стране был достигнут, однако темп роста, по сравнению с 2021 годом, заметно снижается. Кроме этого, некоторые дворы не соответствуют необходимым стандартам качества.

«Я не называю регионы, где построены такие дома. Одно могу сказать точно – примерно такая же картина везде! Посмотрите, где играют дети, посмотрите на благоустройство, на дороги! Неужели теперь это норма? Акимы на местах должны провести ревизию домов, построенных на бюджетные средства, и оперативно устранить все недочеты. Надо следить за качеством строительства и благоустройства», - поручил Смаилов.

В целом, по словам главы правительства, в отрасли ЖКХ накопилось множество вопросов, требующих оперативного и качественного решения.

«Множество жалоб поступает от граждан, которые не могут получить уже построенное жилье, потому что у “Отбасы банка” не было необходимых средств на льготное кредитование. Подобный подход к работе недопустим», - заявил Смаилов.

В этой связи он поручил провести дополнительный анализ эффективности мер по субсидированию арендной платы очередникам и обеспечить своевременное финансирование всех направлений господдержки при реализации им жилья.