В Алматы изменились правила отлова и выгула животных

Решением маслихата от 30 сентября 2022 года ранее действовавшие правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в городе Алматы от 10 сентября 2014 года и правила содержания и выгула собак и кошек от 17 апреля 2018 года утратили силу. Новые правила отлова, временного содержания и умерщвления животных и правила содержания и выгула домашних животных в городе утверждены маслихатом города 17 января.

«По новым правилам отлов должен осуществляться гуманными способами, исключающими нанесение травм и увечий животному, причинение вреда здоровью граждан, их имуществу, имуществу юридических лиц, окружающей среде. Не допускается отлов животных в присутствии детей, за исключением случаев при устранении реальной угрозы жизни или здоровью человека и (или) животного. При этом специалисты службы отлова должны использовать средства, не причиняющие вред животным (силки с изолированием, сети, сачки, петли с гелевой изоляцией и др.)», - сообщили в акимате.

Особое внимание уделено правилам содержания отловленных животных в пунктах временного содержания: собаки должны содержаться поодиночке в клетке, которая должна быть просторной и позволять животному свободно стоять, лежать и свободно поворачиваться вокруг себя. Раньше в правилах было прописано, что «Отловленные бродячие собаки и кошки размещаются в металлические клетки». Отловленные животные размещаются в пункте временного содержания или передаются в приюты и подлежат регистрации в базе данных. В новых правилах даже прописали, что отловленных животных должны кормить минимум раз в сутки, кошек – не менее двух раз в сутки, а рацион и режим кормления составляется руководителем пункта временного содержания. В клетках должны обязательно находиться поилки с водой, менять воду нужно не реже одного раза в сутки.

Эвтаназии подлежат только животные, напавшие на человека, других животных или представляющие угрозу жизни или здоровью человека, в том числе животные, сбившиеся в стаи, а также неизлечимо больные животные.

Утилизация умервщленных животных проводится службой отлова в местах, где установлены специальные печи для кремации, на скотомогильнике. Умерщвление любыми способами, включая использование ядов, химических препаратов, запрещено.

«Нововведения также регулируют работу по адаптации (пристройству) бездомных животных, соблюдение требований выгула, принятие административных мер воздействия за жестокое обращение с животными и др.», - отметили в акимате.

В целом в новых правилах прописали основные понятия и термины службы отлова, владельца животного, приюта для животных, жестокого обращения с животным, пункта временного содержания животных, эвтаназии, бродячих и безнадзорных животные, стерилизации, средств учета, базы данных и учета домашних животных. В прежних правилах этого не было.

Теперь отлов животных проводится согласно утвержденному графику, который составляется «в целях обеспечения контроля мест концентрации животных по результатам мониторинга мест их скопления и по обращениям граждан». Отлову подлежат животные, находящиеся на улицах, во дворах, в парках, скверах, заброшенных зданиях, на окраинах города, в дачных массивах без сопровождения владельца.

При отлове животных, напавших на человека или представляющие угрозу жизни или здоровью человека допускается применение препаратов для обездвиживания животных, не запрещенных законодательством, а службой отлова составляется акт в произвольной форме, который подписывается не менее чем двумя свидетелями. В случае отсутствия свидетелей проводится видеофиксации отлова. При этом специалисты службы отлова должны иметь при себе соответствующее удостоверение и предъявлять его по требованию граждан.

Что касается новых правил выгула домашних животных, то здесь также прописали определения владельца животного, ответственного лица, места содержания животного, определили понятие самого домашнего животного, самовыгула и выгула.

К требованиям по содержанию домашних животных относятся: условия содержания, которые должны соответствовать биологическим, видовым и индивидуальным особенностями животного; профилактика, диагностика, лечение и ликвидации болезней. Нельзя содержать животное на лестничных площадках, в подвалах, на чердаках, сопредельных балконах, лоджиях и подсобках, на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов), в кухнях и коридорах общежитий.

Владельцы не должны оставлять своих животных без присмотра, в противном случае они должны поместить его либо в приют для домашних животных, либо в зоогостиницу, либо передать его на временное содержание третьим лицам. Если человек не может дальше содержать животное, то он должен принять меры по его пристройству.

Собаки содержатся в условиях, исключающих их самовыгул и нападение на людей и животных. При отсутствии таких условий, собака находится в вольере или на привязи.

Выгуливать домашних животных можно только при условии, что они не создадут угрозы и не нанесут вреда окружающим. Можно выгуливать собаку без намордника, на поводке длиной до 2 метров в местах выгула, не отмеченных запрещающим знаком, при этом владелец имеет при себе намордник, который незамедлительно надевается на собаку при необходимости и своевременно. При переходе через улицы, вблизи магистралей надевается намордник, животное берется на короткий поводок (до 1,5 м), чтобы избежать ДТП и гибели животного. Оставлять собаку на время на привязи и в наморднике на коротком поводке можно, если нет угрозы для общественности, нарушения общественного порядка, не возникает опасность для здоровья собаки. На территориях, охраняемых собаками, их отпускать можно только на ночь, днем они должны содержаться в вольере или на привязи.

На территории населенного пункта не допускается: самовыгул собак; выгуливать домашних животных и находиться с ними в общественных местах и транспорте в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения; выгуливать домашних животных на территориях детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и на территориях, где разрешено купание людей. Запрещается содержание домашних животных на предприятиях общественного питания (кроме служебных собак и собак-поводырей для людей со слабым зрением), в торговых и производственных залах продовольственных магазинов, культурных учреждениях (кроме случаев проведения выставок, зрелищных и массовых мероприятий с участием собак), религиозных организаций (объединений), в помещения детских, образовательных, медицинских организаций.

Определяет места, в которых запрещены выгул домашних животных определяет местный исполнительный орган в области ответственного обращения с животными.