На горячую линию министерства поступило более тысячи звонков
Из пострадавших от землетрясения районов Турции вывезли 124 гражданина Казахстана
ФОТО INFORM.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

За последние четыре дня из турецких провинций, пострадавших от землетрясения, вывезено 124 гражданина Казахстана, из них 58 доставлены на родину, сообщил в пятницу в ходе брифинга в министерстве иностранных дел официальный представитель Айбек Смадияров.

«За последние четыре дня из провинций Газиантеп, Мерсин, Кахраманмараш, Диярбакыр, Шанлыурфа, Адана, Конья и Элязык были вывезены 124 гражданина Казахстана, из них 58 граждан Казахстана были доставлены репатриационными рейсами в Астану», - сообщил Смадияров.

Он добавил, что с момента известия о разрушениях из-за землетрясений в Турции круглосуточной горячей линией министерства иностранных дел обработано более тысячи звонков.

«В основном обращаются в поисках своих родных на территории Турции. Помимо этого, поступают звонки и обращения к нашим дипломатам в Турции, которые за эти дни определили местонахождение более чем 150 соотечественников и помогли установить связь с их родственниками в Казахстане», - отметил официальный представитель МИД.

По его словам, дипломы выезжали по районам бедствия, помогали казахстанцам в перемещении в безопасное место, а также помогали оформлять проездные документы для возвращения на родину.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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