Из пострадавших от землетрясения районов Турции вывезли 124 гражданина Казахстана

За последние четыре дня из турецких провинций, пострадавших от землетрясения, вывезено 124 гражданина Казахстана, из них 58 доставлены на родину, сообщил в пятницу в ходе брифинга в министерстве иностранных дел официальный представитель Айбек Смадияров.

«За последние четыре дня из провинций Газиантеп, Мерсин, Кахраманмараш, Диярбакыр, Шанлыурфа, Адана, Конья и Элязык были вывезены 124 гражданина Казахстана, из них 58 граждан Казахстана были доставлены репатриационными рейсами в Астану», - сообщил Смадияров.

Он добавил, что с момента известия о разрушениях из-за землетрясений в Турции круглосуточной горячей линией министерства иностранных дел обработано более тысячи звонков.

«В основном обращаются в поисках своих родных на территории Турции. Помимо этого, поступают звонки и обращения к нашим дипломатам в Турции, которые за эти дни определили местонахождение более чем 150 соотечественников и помогли установить связь с их родственниками в Казахстане», - отметил официальный представитель МИД.

По его словам, дипломы выезжали по районам бедствия, помогали казахстанцам в перемещении в безопасное место, а также помогали оформлять проездные документы для возвращения на родину.