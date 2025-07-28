Более 3,6 тыс. человек эвакуировано в Турции из-за лесных пожаров

По всей Турции борются с лесными пожарами на фоне средиземноморской жары. Как сообщает агентство Reuters , в двух провинциях эвакуировано более 3,6 тыс. человек.

По данным министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, лесные пожары в южных провинциях Мерсин и Анталья, а также в центральной провинции Ушак удалось взять под контроль, но пожары в северо-западной провинции Бурса и северной провинции Карабюк все еще продолжаются. В субботу из-за пожара был перекрыт участок шоссе, соединяющего Стамбул с западным городом Измир.

Юмаклы сообщил, что в районе Кестель города Бурса было эвакуировано около 1 765 человек, а в северной провинции Карабюк, где уже пять дней бушует крупный лесной пожар, были эвакуированы 1 839 человек из 19 населенных пунктов.

В субботу на юго-востоке Турции впервые за всю историю наблюдений была зафиксирована температура выше 50 градусов Цельсия.

Также пять крупных пожаров бушуют в Греции, власти эвакуируют жителей в сильно пострадавшем районе всего в 30 км к северу от Афин, сообщает Русская служба ВВС.

Как сообщил министр по климатическим кризисам и защите граждан Греции Яннис Кефалогианнис, среди пожарных есть раненые, а «жизни людей находятся в опасности, сгорело имущество, уничтожены лесные массивы». В частности, шесть пожарных с ожогами и отравлением дымом были доставлены в больницу.

В Аттике, где находятся Афины, начавшийся в субботу пожар быстро распространился на Дросопиги, Крионери и Агиос Стефанос, вынудив жителей спасаться бегством. На острове Эвия второй пожар недалеко от Писсоны быстро распространяется в направлении Афрат. Несколько населенных пунктов остались без электричества.

Еще один пожар охватил большую часть острова Китира, несколько населенных пунктов были эвакуированы, в Мессинии четвертый лесной пожар вспыхнул в районе Политиа в Трифилии в субботу утром и в течение дня усилился, а на Крите бушует пятый лесной пожар в Темении, огонь быстро распространился, уничтожены как минимум два дома.

Также под угрозой находятся Ионические острова, Западная Греция, Пелопоннес, Центральная Греция, Западная и Восточная Македония и Фракия, Фессалия, Родос.