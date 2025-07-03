Air Astana запускает регулярные рейсы из Астаны в Бодрум

Рейсы начнут выполнять 19 июля
Авиакомпания Air Astana с 19 июля запускает рейсы из Астаны в турецкий город Бодрум. Они будут выполняться два раза в неделю – по средам и субботам, сообщили в пресс-службе компании.
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