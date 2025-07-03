Рейсы начнут выполнять 19 июля
Air Astana запускает регулярные рейсы из Астаны в Бодрум
Фото пресс-службы компании Air Astana

Авиакомпания Air Astana с 19 июля запускает рейсы из Астаны в турецкий город Бодрум. Они будут выполняться два раза в неделю – по средам и субботам, сообщили в пресс-службе компании.

«Рейс из Астаны в Бодрум дополнит пять еженедельных регулярных рейсов из Алматы, расширив маршрутную сеть Air Astana в Турцию. С запуском регулярных рейсов из столицы в Бодрум пассажирам станет проще планировать поездку и бронировать билеты на удобные даты», — заявили в компании.

Рейсы будут выполняться на современных дальнемагистральных авиалайнерах Airbus A321LR.

Стоимость авиабилетов в обе стороны начинается от 304 337 тенге в эконом-классе.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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