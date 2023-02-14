В систему гражданской защиты нужно внедрять современные технологии – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область посетил Академию гражданской защиты имени М.Габдуллина. В своем выступлении перед курсантами он отметил, что система гражданской защиты нуждается в модернизации, внедрении современных технологий.

«Система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации. Сегодня очень важно перенимать передовой мировой опыт, внедрять современные технологии. Особое внимание нужно уделить качественной подготовке спасателей. В этом вопросе ключевую роль, конечно же, играют командиры и преподаватели. При этом большое значение имеют условия обучения», - сказал Токаев.

Он сообщил, что по его поручению правительством прорабатываются вопросы укрепления материально-технической базы академии, в частности запланировано строительство общежития и учебного корпуса. В целом же государством принимаются системные меры для повышения оплаты труда и улучшения социального обеспечения спасателей, отметил президент. В пресс-службе напомнили, что по его поручению в этом году предусмотрено повышение заработной платы спасателей от 10 до 70%.

Вместе с тем Токаев поблагодарил всех казахстанцев в помощи пострадавшей от землетрясения Турции и сообщил, что казахстанские спасатели по возвращении в страну будут награждены.

«Вы знаете, что недавно в Турции произошло разрушительное землетрясение. По моему поручению в братскую страну была направлена группа казахстанских спасателей и медиков. Среди них есть и специалисты из Акмолинской области – 18 человек. Наши спасатели помогли многим людям. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех казахстанцев, которые и днем и ночью трудились в Турции. После благополучного возвращения на родину все они будут представлены к наградам», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что у спасателей сложная и опасная профессия, поэтому в этой сфере работают «поистине смелые и отважные люди», так как «во время службы нередко приходится проявлять подлинный героизм».

«Во имя жизни других людей порой они жертвуют собственной жизнью. Один из них – выпускник вашей Академии Аскар Забикулин. Имена героев останутся в памяти народа. Мы никогда не предадим забвению их подвиги», - добавил президент.

Академия гражданской защиты имени М.Габдуллина – единственное в Казахстане учебное заведение, которое готовит кадры в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Сейчас здесь обучаются 569 курсантов очного обучения, 161 курсант дистанционного обучения, 168 курсантов обучаются в зарубежных профильных вузах. Ежегодно академия ежегодно выпускает более 150 офицеров.