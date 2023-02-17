Законопроект, ограничивающий деятельность СПК, внесут в парламент в первом полугодии

Правительство Казахстана не рассматривает разработку отдельного закона по деятельности социально-предпринимательских корпораций, но в рамках другого закона, который планирует внести в парламент в первом полугодии, предусмотрены нормы, направленные на ограничение видов деятельности, не свойственным СПК. Об этом в ходе парламентских слушаний в пятницу в сенате сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.

«Разрабатывать отдельный закон (о деятельности СПК – В.) мы не планируем. Однако в рамках разработки законопроекта по развитию предприятий квазигосударственного сектора отдельным блоком мы внесем вопросы СПК», - сказал Скляр.

По его словам, в правительстве планируют переформатировать СПК в институты развития, также они должны быть освобождены от несвойственных функций, не должны иметь на балансе имущество, несвойственное его функционалу, и не должны конкурировать с бизнесом, а стать институтом развития, который «улучшит конкурентоспособность отдельно взятого региона».

«Некоторые акимы сегодня говорили по деятельности СПК, что необходим закон. Однако уже сейчас им никто не мешает проводить ту политику, которая в рамках действующего законодательства соответствовала бы направлениям и функционалу самого СПК. А в законопроекте мы лишь ограничим те виды деятельности, которые им несвойственны, чтобы они в будущем никогда не проводили и сосредоточились именно на решении задач регионами», - подчеркнул первый вице-премьер.

Скляр добавил, что поправки планируется внести в парламент в первом полугодии.

Отметим, что в ходе парламентских слушаний сенатор Серик Шайдаров обратил внимание на неэффективность действующих региональных институтов развития, в частности, социально-предпринимательских корпораций.

«Опираясь на данные местных исполнительных органов, можно констатировать, что СПК в последние годы в большей степени были задействованы в реализации отдельных правительственных инициатив, среди которых – создание микрофинансовых организаций, обеспечение продовольственной безопасности и другое. При этом все финансовые издержки и риски ложились на СПК, а зачастую и местные бюджеты. Более того, согласно информации антикоррупционной службы, СПК зачастую оказывают финансовую помощь корпоративным фондам, различным компаниям под видом выдачи льготных займов», - перечислил сенатор.

По его информации, большая часть СПК являются убыточными, а прибыльность других является сомнительной, так как в основном образуется за счет процентов по размещенным бюджетным средствам на депозитах, а также от реализации переданного на баланс госимущества. То есть, подчеркнул Шайдаров, фактическая деятельность СПК не соответствует целям и задачам их создания.