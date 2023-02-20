Погибли пять мирных жителей, пострадали 15
Израиль нанес ракетный удар по центру Дамаска
фото Reuters

В результате израильского ракетного удара в воскресенье по зданию в центре Дамаска погибли пять человек, пострадали 15 мирных жителей, повреждены несколько зданий в густонаселенном районе, сообщает Reuters.

Государственные СМИ, ссылаясь на сирийскую армию, сообщают, что Израиль нанес авиаудары по нескольким районам Дамаска после полуночи, в результате чего пять человек погибли и 15 получили ранения среди мирных жителей.

По словам источников в разведке, удар был нанесен рядом с комплексом безопасности, вокруг которого союзник Сирии – Иран разместил базы. В частности, источники в западной разведке заявили, что целью был логистический центр в здании, находящемся в ведении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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