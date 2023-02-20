Азимова доложила Токаеву об обращениях граждан в Конституционный суд

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, которая рассказала о поступивших с 1 января 2023 года обращениях граждан, сообщает пресс-служба президента.

По данным пресс-службы, Эльвира Азимова рассказала о принятых в конституционное производство обращениях и мерах, планируемых в рамках конституционного контроля. Как сообщала ранее пресс-служба суда, с 4 января по 13 февраля в Конституционный суд поступило свыше тысячи обращений граждан. Более половины не соответствуют формальным критериям, заявителям было направлено разъяснение. Остальная часть обращений находится на первичной стадии рассмотрения. Всего принято к производству девять обращений.

«Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность обеспечения максимальной прозрачности всех стадий конституционного производства, повышения осведомленности граждан о процедуре обращения в Конституционный суд, а также контроля за соблюдением Основного закона страны», - отметили в пресс-службе президента.