Процентную ставку туристского взноса в Казахстане заменят на фиксированную

По итогам рабочей встречи первого заместителя председателя правления НПП «Атамекен» Максата Кикимова и вице-министра культуры и спорта Ержана Еркинбаева достигнута договоренность заменить процентную ставку туристского взноса на фиксированную, сообщается на сайте палаты предпринимателей.

Как отмечается, представители министерства и бизнеса неоднократно встречались по вопросам обсуждения механизма по внедрению туристского взноса.

«В результате принято концептуальное решение по замене процентной ставки туристского взноса для иностранцев Bed Tax на фиксированную. Фиксированная ставка в размере 0,5 МРП будет действовать для городов Астана, Алматы и Шымкент и 0,2 МРП – для остальных регионов», - говорится в сообщении.

Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев отметил, что при введении нормы у бизнеса возникла масса вопросов, но по итогам неоднократных обсуждений собраны все предложения и принято «несколько глобальных решений», в том числе что вместо процентной ставки будет применена фиксированная ставка. Также он сообщил, что есть ряд предложений по изменению в отраслевой закон. Сейчас, по словам вице-министра, «стоит задача оперативно внести изменения в правила совместно с НПП, для удобства гостей и чтобы у отельеров в операционном плане не возникали трудности».

Как сообщил председатель комитета индустрии туризма Дастан Рыспеков, для внесения соответствующих изменений в постановление и законодательство потребуется некоторое время.

«Учитывая действующие процедуры принятия нормативно-правовых актов, с Нацпалатой достигнута договоренность, что первостепенно мы отработаем вопрос по внесению изменений в постановление правительства РК, что займет 1-1,5 месяца, в дальнейшем до конца года отработаем вопрос по внесению изменений в законодательство», - отметил он.

Кроме того, среди поддержанных министерством предложений рынка – исключение детско-оздоровительных центров, гостиниц при объектах придорожного сервиса из списка операторов туристского взноса для иностранцев. Для облегчения работы операторов предлагается изменить форму и срок предоставления сведений в местные исполнительные органы по учету уплаченного туристского взноса, будут рассмотрены предложения по освобождению от уплаты сбора детей до 18 лет, взимание взноса только в течение первых 14 дней проживания.

В НПП отметили, что до внесения изменений в соответствующие подзаконные акты там, где уже были приняты решения маслихатов по утверждению туристского взноса, места размещения будут придерживаться действующих правил.